Спецоперация 27 марта 2023, 08:50 Российские силы уничтожили диверсионные группы ВСУ на Донецком направлении Минобороны: российские силы уничтожили диверсионные группы ВСУ в районе Марьинки Пресс-служба Минобороны

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Военные из подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Марьинки в ДНР. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Марьинка, в результате стрелкового боя при поддержке артиллерии подразделениями мотострелкового соединения ЮВО уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

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По его словам, также удалось уничтожить несколько бронеавтомобилей Hummer и Kirpi. Бигма добавил, что разведывательными подразделениями на Авдеевском направлении зафиксировали скопление техники и живой силы противника.

Артиллерийская бригада ЮВО открыла по ним огонь и уничтожила. Кроме того, расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» ударил по гаубице Д-30 ВСУ. Ранее стало известно, что российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ в районе Угледара.