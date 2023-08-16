Спецоперация 16 августа 2023, 08:28 Российские силы уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР Группировка «Восток» заявила об уничтожении в ДНР 4 опорных пунктов ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Военные группировки «Восток» вместе с артиллерией уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) четыре опорных пункта, а также несколько единиц техники Вооруженных сил Украины с бойцами. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в комментарии ТАСС.

«Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — сообщил он.

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Чехов добавил, что ликвидированы, в частности, БМП, бронеавтомобиль противника. Также «Восток» нанес поражение ВСУ в районе Старомайорского. Там уничтожили несколько единиц техники с боевиками. Кроме того, с помощью минометного огня российские силы ликвидировали две украинские разведгруппы северо-западнее Приютного.

Накануне стало известно, что истребители ВС РФ Су-34 нанесли удар по трем местам дислокации двух бригад ВСУ в ДНР. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.