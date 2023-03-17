Важное 17 марта 2023, 14:16 Российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВС России за последние сутки ликвидировали на Краснолиманском направлении более 70 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли с помощью артиллерии и авиации поражение противнику около населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30», — сказано в сообщении.

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Кроме того, противник потерял до 65 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Также российская армия там поразила три автомобиля, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, два пикапа Вооруженных сил Украины. Бои велись вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в ДНР.