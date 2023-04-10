10 апреля 2023, 14:27
Российские силы уничтожили более 290 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении
Минобороны сообщил об уничтожении более 290 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск за последние 24 часа уничтожили свыше 290 украинских военных на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих», — сказал он.
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Также ВС России ударили по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», пяти бронированным машинам, гаубицам Д-20 и «Мста-Б», четырем автомобилям.
Конашенков добавил, что около Краматорска в ДНР российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Кроме того, официальный представитель Минобороны заявил, что за прошедшие сутки противник понес потери на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ лишились порядка 50 своих бойцов.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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