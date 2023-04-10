Важное 10 апреля 2023, 14:27 Российские силы уничтожили более 290 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении Минобороны сообщил об уничтожении более 290 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск за последние 24 часа уничтожили свыше 290 украинских военных на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Также ВС России ударили по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», пяти бронированным машинам, гаубицам Д-20 и «Мста-Б», четырем автомобилям.

Конашенков добавил, что около Краматорска в ДНР российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, официальный представитель Минобороны заявил, что за прошедшие сутки противник понес потери на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ лишились порядка 50 своих бойцов.