Спецоперация 19 июня 2023, 07:20 Российские силы уничтожили 3 опорных пункта ВСУ в ДНР при помощи систем «Солнцепек» Группировка «Юг» при помощи «Солнцепеков» уничтожила 3 опорных пункта ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы группировки «Юг» ударили по трем опорным пунктам Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Веселое и Спорное в Донецкой Народной Республике. Они уничтожили все цели с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в комментарии ТАСС.

«Экипажами тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ поражены три опорных пункта ВСУ в районах Спорное и Веселое», — сказал Астафьев.

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По его словам, российские военные во время контрбатарейной борьбы уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на огневой позиции ВСУ около Северска, боевую машину пехоты (БМП) противника в районе Ивано-Дарьевкии буксируемаую гаубицу М777 производства США около Маркова.

Ранее группировка «Восток» с помощью системы «Солнцепек» остановила попытку наступления ВСУ в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Украинская сторона бросила на эту атаку две бронемашины и десятки солдат.