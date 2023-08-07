07 августа 2023, 10:34
Российские силы уничтожили 3 лодки ВСУ в Херсонской области
Экстренные службы Херсонской области: российские силы уничтожили 3 лодки ВСУ на Днепре
Соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки Вооруженных сил Украины в островной части Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале экстренных служб региона.
«Уничтожены: две лодки противника и 10 военнослужащих ВСУ в районе острова Борщевой», — указали в сообщении.
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По данным экстренных служб Херсонской области, еще одну лодку противника уничтожили в районе острова Белогрудый. Там же ликвидировали пять военнослужащих ВСУ.
На Херсонском направлении российские силы поразили 120-миллиметровый миномет с расчетом, боекомплект к нему и позицию украинской армии. На Каховском направлении ликвидировали позицию противника в районе Берислава и гаубицу Д-30 с боекомплектом.
Ранее соединения группировки «Днепр» поразили две лодки ВСУ и гаубицу Д-30 в Херсонской области. Кроме того, российские силы устранили 10 боевиков украинской армии в районе острова Даманский.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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