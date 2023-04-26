Спецоперация 26 апреля 2023, 07:39 Российские силы уничтожили 2 ДРГ на Купянском направлении Группировка «Запад» сообщила об уничтожении двух ДРГ ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Бойцы группировки войск «Запад» ВС России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об том заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин в беседе с ТАСС.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск „Запад“ за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника», — рассказал он.

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По его словам, все произошло около населенных пунктов Новоселовское и Синьковка. Также удалось сорвать три попытки ротации сил ВСУ в район сел Артемовка, Синьковка, Ивановка.

Якимин добавил, что артиллерия уничтожила в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины. Вертолеты группировки войск «Запад» ликвидировали взводный опорный пункт противника на Купянском направлении рядом с селом Чугуновка.