Важное 09 апреля 2023, 14:20 Российские силы уничтожили 14 украинских беспилотников за сутки Минобороны: ВС РФ уничтожили 14 беспилотников ВСУ за сутки РИА «Новости»

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За сутки Вооруженные силы России уничтожили 14 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Беспилотные летательные аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Звпорожской области (Василтевка, Инженерное), Донецкой Народной Республики (Старомайорское, Веселое, Кирилловка) и Луганской Народной Республики (Кременная, Рубежное и Ильинка).

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Кроме того, в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч» и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Также Конашенков доложил, что ВС России нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям украинской армии в 127 районах. В Запорожской области и Донецкой Народной Республике удалось уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов бригады теробороны и механизированной бригады ВСУ.