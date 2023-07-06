Спецоперация 06 июля 2023, 07:24 Российские силы ударили по ВСУ в районе Клещеевки Астафьев: ВКС России ударили по техники и солдатам ВСУ в районе Клещеевки в ДНР РИА «Новости»

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Авиация Южной группировки Вооруженных сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по солдатам и технике ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в комментарии РИА «Новости».

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщил Астафьев.

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В частности, экипаж вертолета Ми-35 ВКС России противотанковой управляемой ракетой уничтожил украинский транспортер. Также российские военные отразили атаки штурмовых групп противника на Авдеевском, Соледаро-Артемовском и Марьинском направлениях. В итоге украинские силы понесли большие потери.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал о неудачной попытке ВСУ атаковать на Купянском направлении около Новоселовского. Украинцы потеряли своих бойцов и вынуждены были отступить.