Спецоперация 18 августа 2023, 09:13 Российские силы ударили по ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов ДНР РИА «Новости»

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Российская авиация поразила украинскую технику и бойцов около пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, сообщило РИА «Новости».

«Барражирующими боеприпасами „Ланцет“ уничтожены две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“ в Великой Новоселке и Времевке», — рассказал он.

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По его словам, авиация нанесла удары по технике и военным в районах совхоза «Октябрь», Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного и Старомайорского.

Средства противовоздушной обороны смогли сбить три украинских дрона — «Лелека», «Фурия» и «Валькирия». Бойцы «Востока» также сорвали ротацию ВСУ у Урожайного. Там они уничтожили минометный расчет, две группы пехоты и представителей ВСУ.

Ранее стало известно, что украинская армия начала терять на Купянском и Краснолиманском направлениях каждый день от трех до 12 опорных пунктов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.