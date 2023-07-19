Важное 19 июля 2023, 14:16 Российские силы ударили по украинской авиабазе в Кировоградской области Минобороны: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ Канатово в Кировоградской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие ударили по авиабазе Канатово Вооруженных сил Украины в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве указали, что групповой удар по украинской авиабазе нанесли в ночь на 19 июля. Вооруженные силы России использовали для атаки высокоточное оружие, сообщил RT.