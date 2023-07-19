19 июля 2023, 14:16
Российские силы ударили по украинской авиабазе в Кировоградской области
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ Канатово в Кировоградской области
Российские военнослужащие ударили по авиабазе Канатово Вооруженных сил Украины в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве указали, что групповой удар по украинской авиабазе нанесли в ночь на 19 июля. Вооруженные силы России использовали для атаки высокоточное оружие, сообщил RT.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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