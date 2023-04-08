Спецоперация 08 апреля 2023, 13:32 Российские силы ударили по технике ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ ударили по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении Пресс-служба Минобороны

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Российские вооруженные силы нанесли удар по скоплению вооружения и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Информацию опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Артиллерия группировки войск «Запад» нанесла удар в районе населенного пункта Богуславка. Применялась РСЗО «Ураган» (под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова) и «Торнадо-С» (под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова). В результате ВСУ потеряли до 20 боевиков, а также пять единиц техники, среди которой грузовик с боеприпасами.

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Также Зыбинский доложил, что российский истребитель Су-35 уничтожил авиационной управляемой ракетой станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Песчаного. Помимо этого, расчет ЗРК «Тор» ликвидировал беспилотник «Фурия» в окрестностях населенного пункта Берестовое.