11 сентября 2023, 13:31
Российские силы ударили по пункту управления украинской бригады теробороны в ДНР
Минобороны: ВС РФ атаковали пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ в ДНР
Военные ВС России нанесли удар по пункту управления 100-й бригады территориальной обороны Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны», — заявили в ведомстве.
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Южная группировка войска вместе с артиллерией и авиацией отразила на Донецком направлении пять атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка и Красногоровка в ДНР.
По данным министерства, на этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 200 своих бойцов убитыми и ранеными. Также российские силы уничтожили гаубицу Д-30, восемь автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, которые принадлежали украинским военным.
Минобороны РФ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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