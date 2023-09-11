Важное 11 сентября 2023, 13:31 Российские силы ударили по пункту управления украинской бригады теробороны в ДНР Минобороны: ВС РФ атаковали пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные ВС России нанесли удар по пункту управления 100-й бригады территориальной обороны Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны», — заявили в ведомстве.

Реклама

Южная группировка войска вместе с артиллерией и авиацией отразила на Донецком направлении пять атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка и Красногоровка в ДНР.

По данным министерства, на этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 200 своих бойцов убитыми и ранеными. Также российские силы уничтожили гаубицу Д-30, восемь автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, которые принадлежали украинским военным.