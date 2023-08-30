Важное 30 августа 2023, 14:03 Российские силы ударили по пунктам управления и разведки ВСУ Минобороны: ВС России ударили по пунктам управления и разведки ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные ударили по пунктам разведки и управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

«Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», — заявили представители военного ведомства.

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Все объекты удалось поразить. За последние сутки на Донецком направлении группировка «Юг» отразила пять атак ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 380 своих бойцов. Кроме того, на этом направлении ВС России нанесли удары по складу боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Российские военные также отразили девять атак на Запорожском направлении. Удары пытались нанести 82-я десантно-штурмовая и 46-я аэромобильная бригады ВСУ около населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. Украинская армия лишилась там до 85 своих солдат.