Спецоперация 24 апреля 2023, 14:11 Российские силы ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ в ДНР Минобороны: российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ в ДНР Пресс-служба Минобороны

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ВС России поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ около Торского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ», — сказал он.

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Конашенков добавил, что около населенных пунктов Каменское и Орехов Запорожской области российские военные ударили по двум узлам связи 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ.

На Краснолиманском направлении украинские силы лишились более 60 своих бойцов. Это произошло в результате огня артиллерии группировки войск «Центр». Удары наносились в районах населенных пунктов Червонопоповка,Терны, Червоная Диброва, Серебрянка в ДНР и ЛНР.