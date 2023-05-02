Спецоперация 02 мая 2023, 10:38 Российские силы сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении Военные группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российским военнослужащим группировки сил «Запад» удалось сорвать три попытки переброски подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Сорваны три попытки ротации подразделений на передовых позициях противника в районе населенных пунктов Каменка, Кисловка, Сеньковка», — рассказал военный.

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Зыбинский добавил, что на этом же участке российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. В районе населенного пункта Свесса авиация ликвидировала завод по ремонту вооружений и военной техники ВСУ и шесть наблюдательных постов украинских войск.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали узел связи ВСУ в районе села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Это позволило нарушить управление группировкой украинских войск на Северском направлении. Минобороны также сообщило об ударе российских сил по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении.