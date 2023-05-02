02 мая 2023, 10:38
Российские силы сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Военные группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Российским военнослужащим группировки сил «Запад» удалось сорвать три попытки переброски подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».
«Сорваны три попытки ротации подразделений на передовых позициях противника в районе населенных пунктов Каменка, Кисловка, Сеньковка», — рассказал военный.
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Зыбинский добавил, что на этом же участке российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. В районе населенного пункта Свесса авиация ликвидировала завод по ремонту вооружений и военной техники ВСУ и шесть наблюдательных постов украинских войск.
Ранее сообщалось, что артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали узел связи ВСУ в районе села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Это позволило нарушить управление группировкой украинских войск на Северском направлении. Минобороны также сообщило об ударе российских сил по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-Бахмутском направлении.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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