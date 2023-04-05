Спецоперация 05 апреля 2023, 09:17 Российские силы с помощью фугасных авиабомб ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении Савчук: группировка «Центр» ударила по бойцам ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Центр» нанесла удары по националистам с помощью фугасных авиабомб на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, сообщил телеканал «Звезда».

«На Краснолиманском направлении экипажи бомбардировочной авиации группировки войск „Центр“ нанесли авиационный удар по наблюдательным пунктам, а также пунктам временной дислокации противника, применив фугасные авиационные бомбы», — рассказал он.

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По его словам, армейская штурмовая авиация при использовании неуправляемых ракет ударила по живой силе и огневым средствам ВСУ. Он добавил, что украинская нацгвардия попытались атаковать российские силы на Червоно-Дибровском участке, но потерпела неудачу. В итоге противник понес потери и убежал в лес.

Кроме того, разведывательный дозор российских сил обнаружил сосредоточение личного состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ. В итоге националисты потеряли часть своих бойцов. Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки.