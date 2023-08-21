Спецоперация 21 августа 2023, 13:46 Российские силы развернули активные боевые действия под Купянском Ганчев: ВС России ведут активные боевые действия возле Синьковки под Купянском РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ведут активные боевые действия в районе поселка Синьковка под Купянском. Об этом сообщил РИА «Новости» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску», — отметил руководитель региональной ВГА.

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Ганчев добавил, что российские силы действуют особенно активно возле Синьковки. Можно говорить, что военнослужащих Вооруженных сил Украины в поселке уже нет, заключил глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ганчев отмечал 19 августа, что российские войска восстановили контроль над еще пятью населенными пунктами Харьковской области за неделю, сообщил RT. По словам руководителя ВГА, линия фронта постепенно сдвигается в сторону Харькова, а российские бойцы приближаются к пригородам Купянска.