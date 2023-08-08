Спецоперация 08 августа 2023, 14:32 Российские силы ПВО за сутки уничтожили 17 беспилотников ВСУ Минобороны: ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Дроны ликвидировали в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике, а также возле Пологов, Токмака и Гуляйполя в Запорожской области; Донецка, Волновахи, Артемовска в Донецкой Народной Республике и Старой Збурьевки в Херсонской области.

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Помимо этого, стало известно, что российские средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, ВС России уничтожили три склада боеприпасов трех украинских бригад в районе Запорожья и под Харьковом.

С начала спецоперации российским вооруженным силам удалось ликвидировать уже более 5,5 тысячи беспилотников противника, а также 458 самолетов, 245 вертолетов, более 400 ЗРК, около 11 тысяч танков и других бронированных машин, 1144 машины РСЗО, свыше пяти тысяч орудий полевой артиллерии и минометов и более 12 тысяч единиц специальной автомобильной техники.