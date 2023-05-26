Спецоперация 26 мая 2023, 15:09 Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow Российские силы ПВО за сутки перехватили 2 крылатые ракеты Storm Shadow и «Гром-2» РИА «Новости»

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Российская ПВО за минувшие сутки сбила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», дроны и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены оперативно тактическая ракета „Гром-2“, <…>, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — уточнили в ведомстве.

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Кром того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской областях и Запорожье. Бойцы ВС РФ также перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации враг лишился 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танков и других бронемашин, 1100 боевых машин РСЗО и 4908 артиллеристских орудий.

ВСУ потеряли свыше 120 солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Таков результат ударов авиации и артиллерии группировки войск «Восток».