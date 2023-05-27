27 мая 2023, 15:26
Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и сбили 12 беспилотников
Минобороны: система ПВО России перехватила 2 ракеты Storm Shadow и сбила 12 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты HARM и сбили 12 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты <…> Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две <…> ракеты HARM», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, бойцы ВС России уничтожили 12 дронов ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, ЛНР и Запорожья.
Всего с начала спецоперации противник потерял 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 дрона и 424 зенитных ракетных комплекса.
Ранее российская ПВО сбила одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2».
Четыре склада украинских военных разбили в ходе спецоперации за сутки. Из них два склада — 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад — поразили в ДНР и Запорожской области.
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