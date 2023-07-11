Спецоперация 11 июля 2023, 18:15 Российские силы ПВО за месяц сбили 179 снарядов HIMARS — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: силы ПВО РФ сбили с 4 июля 179 снарядов HIMARS и и 483 дронов ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства ПВО с 4 июня, когда началось контрнаступление ВСУ, сбили 176 вражеских снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова передал ТАСС.

Кроме этого, военные ВС РФ уничтожили 43 американские гаубицы М777, 21 самолет, пять вертолетов и 46 самоходок зарубежного производства — Польши, США и Франции.

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Также Шойгу привел статистику по танкам. По его словам, за это время военные подбили более 1240 машин, среди которых было 17 немецких Leopard.

Министр добавил, что украинская армия продолжает свои «мясные штурмы», но безуспешно.

«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак», — сказал он.

Эти атаки закончились для противника потерями. Уничтожены 90 человек личного состава, четыре танка и 15 бронемашин.

Шойгу также рассказал, что потери среди личного состава ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных.