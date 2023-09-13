13 сентября 2023, 15:39
Российские силы продолжили выбивать технику и личный состав ВСУ в зоне СВО
Министр Шойгу: ВС России продолжают выбивать технику и бойцов ВСУ в зоне СВО
Вооруженные силы России не перестают уничтожать технику ВСУ и украинских бойцов, которые пытаются продолжить свое контрнаступление. На это указал глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».
«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление», — сказал он.
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Министр добавил, что российские военные пережили уже весеннюю и летнюю кампании ВСУ, сейчас началась осенняя. Главной задачей ВС России является выбивание техники украинцев, подчеркнул он.
По его словам, войска держат оборону на необходимых направлениях — тех, где противник пытается прорваться. Где-то это дается проще, где-то — сложнее.
«Ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять», — отметил Шойгу.
Минобороны тем временем сообщило, что ВС России ударили по 124-й бригаде теробороны Украины, которая находятся около острова Алексеевский. Российские военнослужащие уничтожили там более 80 бойцов ВСУ.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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