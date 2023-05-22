Спецоперация 22 мая 2023, 09:21 Российские силы продолжили продвижение на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: российские силы продвигаются на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На Марьинском и Авдеевском направлениях инициатива находится в руках российских подразделений», — подчеркнул он.

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Несколькими днями ранее в Минобороны сообщили об уничтожении на Авдеевском направлении украинского БПЛА «Фурия». Кроме того, у населенного пункта Горняк российские военные уничтожили 10 единиц автомобильной техники и самоходное оружие 155-миллиметрового калибра.

На Марьинском направлении, по данным ведомства, подразделения ВС РФ разбили опорный пункт украинского взвода и три огневые позиции минометчиков. А в районе населенного пункта Победа сорвали две попытки ротации украинских военнослужащих.