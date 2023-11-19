Важное 19 ноября 2023, 10:07 Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин — СМИ ТАСС: ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин РИА «Новости»

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Российские силы пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин на Херсонском направлении. ВС России уничтожили 11 украинских солдат и две лодки. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Херсонской области.

«На Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин», — констатировали там.

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Еще одну лодку ВСУ удалось ликвидировать в русле реки Днепр. Кроме того, украинские войска потеряли гаубицу Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Садовое.

Собеседник агентства добавил, что ВС России уничтожили островной пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а на Каховском направлении нанесли эффективный удар по позиции украинского подразделения в районе Новоберислава.

Помимо этого, оперативные службы рассказали о продолжающихся обстрелах мирных кварталов на левом берегу Днепра. Только за вчерашний день, 18 ноября, ВСУ выпустили по этим территориям 67 снарядов. Жертв и разрушений нет.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» стали разбрасывать с беспилотников на Херсонском направлении листовки с призывами к ВСУ сдаться в плен и инструкциями, как это сделать, и несколько десятков боевиков уже сдались.