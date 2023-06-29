Спецоперация 29 июня 2023, 12:02 Российские силы потопили 6 лодок с бойцами ВСУ, которые хотели переправиться через Днепр Врио губернатора Сальдо заявил о потоплении 6 лодок ВСУ при их попытке пересечь Днепр РИА «Новости»

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Военные ВС России потопили за последние сутки шесть лодок, на которых украинские военнослужащие пытались перейти через Днепр в Херсонской области. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск „Днепр“ потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более чем 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу», — написал он.

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По его словам, прошедшей ночью удалось уничтожить загруженную лодку. Боевики на ней пытались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег.

Также Сальдо заявил об уничтожении трех артиллерийских позиций, с которых противник вел обстрел левобережья. Российские силы ликвидировали в воздухе два беспилотных летательных аппарата «Фурия», корректировавших огонь. Врио губернатора подчеркнул, что ситуация находится под контролем.