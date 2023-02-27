Важное 27 февраля 2023, 14:38 Российские силы поразили центр разведки националистов под Киевом Минобороны: российские силы поразили центр разведки националистов под Киевом РИА «Новости»

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ВС России поразили центр радиоэлектронной разведки националистов в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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.В районе города Хмельницкого российские войска нанесли поражение оперативному центру спецопераций «Запад».

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Министерство заявило, что за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также по технике и живой силе в 173-х районах.

Также ВС России уничтожили в районе населенного пункта Андреевка в ДНР самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а около населенного пункта Доброполье в ДНР — радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.