Спецоперация 12 августа 2023, 14:27 Российские силы поразили пункт управления наемников с терминалом Starlink Минобороны: группировка «Юг» поразила пункт управления наемников в Николаеве РИА «Новости»

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Представители группировки войск «Юг» уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink, сообщил начальника пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Пост появился в Telegram-канале Минобороны.

Пункт управления находился в Николаеве. Российские силы применили реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, военнослужащие «Юга» нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе Райского.

Помимо этого, авиация ударила по пункту временной дислокации и складу боеприпасов украинской штурмовой бригады возле Белой Горы. Истребители Су-34 атаковали места скопления живой силы противника в Богдановке и Веселом, а также район сосредоточения резервов механизированной бригады ВСУ в Новгородском, командно-наблюдательный пункт и стоянку вооружения еще одной бригады в Авдеевке. Штурмовая авиация поразила живую силу ВСУ в Спорном, Белогоровке, Красногоровке.

Также стало известно о поражении гаубиц М-777 в Озаряновке и Остром, гаубиц Д-20 в Яснобродовке и Марково и САУ «Акация» в районе Клещеевки.