Спецоперация 13 апреля 2023, 07:45 Российские силы поразили позиции ВСУ термитными снарядами на Донецком направлении ВС России ударили по украинским позициям термитными снарядами на Донецком направлении Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы РФ ударили по огневой позиции Вооруженных сил Украины на Донецком направлении с помощью термитных снарядов. Кадры с места опубликовало РИА «Новости».

«Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300–2700 градусов», — сказано в сообщении.

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Это самый распространенный вид зажигательного оружия, дающий возможность ударять по противнику при его нахождении на открытой местности и в укрытии. Также можно наносить удары по материальным ценностям и боевой технике.

Ключевым поражающим фактором такого зажигательного оружия является тепловая энергия. Подобные снаряды могут вызвать пожар, который нельзя будет потушить.

Это оружие связано с реактивной системой залпового огня «Град». По данным Минобороны, за прошлые сутки ВС России поразили украинские силы на Южнодонецком, Купянском, Донецком, Херсонском, Запорожском, Краснолиманском направлениях.