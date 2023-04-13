13 апреля 2023, 07:45
Российские силы поразили позиции ВСУ термитными снарядами на Донецком направлении
ВС России ударили по украинским позициям термитными снарядами на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ ударили по огневой позиции Вооруженных сил Украины на Донецком направлении с помощью термитных снарядов. Кадры с места опубликовало РИА «Новости».
«Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300–2700 градусов», — сказано в сообщении.
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Это самый распространенный вид зажигательного оружия, дающий возможность ударять по противнику при его нахождении на открытой местности и в укрытии. Также можно наносить удары по материальным ценностям и боевой технике.
Ключевым поражающим фактором такого зажигательного оружия является тепловая энергия. Подобные снаряды могут вызвать пожар, который нельзя будет потушить.
Это оружие связано с реактивной системой залпового огня «Град». По данным Минобороны, за прошлые сутки ВС России поразили украинские силы на Южнодонецком, Купянском, Донецком, Херсонском, Запорожском, Краснолиманском направлениях.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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