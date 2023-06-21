Важное 21 июня 2023, 14:32 Российские силы поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области Минобороны: военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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ВС России в ходе спецоперации поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

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Это произошло около населенного пункта Запасное в Запорожской области. Российские военные ликвидировали склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 60-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад противника рядом с населенными пунктами Мороховец Харьковской области, Новопавловка Запорожской области и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Вооруженные силы РФ с помощью средств противовоздушной обороны перехватили за последние сутки семь реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Кроме того, они уничтожили 12 украинских БПЛА в Запорожской области, а также в ЛНР и ДНР.