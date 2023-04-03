Важное 03 апреля 2023, 14:42 Российские силы поразили 79 подразделений ВСУ за сутки Минобороны: российские силы поразили 79 подразделений ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в рамках спецоперации. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах», — сказал Конашенков.

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Подразделения «Южной» группировки войск за прошедшие 24 часа уничтожили на Донецком направлении до 285 украинских бойцов и наемников. Также они поразили боевую машину РСЗО «Град»четыре гаубицы Д-30, три боевые машины пехоты, один танк, одну боевую бронированную машину, два бронетранспортера, два пикапа, восемь автомобилей, два склада боеприпасов.

Противник понес потери и на Краснолиманском направлении. Там российские силы уничтожили до представителей ВСУ,