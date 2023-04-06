Спецоперация 06 апреля 2023, 07:26 Российские силы помешали ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении Группировка «Центр» не дала ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Бойцы сил «Центр» при помощи артиллерии сорвали попытку ВСУ возвратить на Краснолиманском направлении свои утраченные позиции. Об этом заявил в беседе ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск „Центр“ атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе», — сообщил он.

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Савчук добавил, что противник попытался на Чернодибровском участке атаковать с помощью 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и взвода 15-го полка национальной гвардии Украины. Однако расчеты РСЗО «Град» группировки «Центр» нанесли поражение украинским военным. В итоге у последних были потери, они ушли в лес.

По его словам, также оперативно-тактическая авиация группировки ударила по живой силе и огневым средствам противника. Кроме того, удалось вскрыть позицию ствольной артиллерии ВСУ, ее уничтожили с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет». Накануне Савчук рассказал, что «Центр» нанес удары по националистам на Краснолиманском направлении при помощи фугасных авиабомб.