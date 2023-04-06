06 апреля 2023, 07:26
Российские силы помешали ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Группировка «Центр» не дала ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Бойцы сил «Центр» при помощи артиллерии сорвали попытку ВСУ возвратить на Краснолиманском направлении свои утраченные позиции. Об этом заявил в беседе ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Краснолиманском направлении противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск „Центр“ атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе», — сообщил он.
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Савчук добавил, что противник попытался на Чернодибровском участке атаковать с помощью 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и взвода 15-го полка национальной гвардии Украины. Однако расчеты РСЗО «Град» группировки «Центр» нанесли поражение украинским военным. В итоге у последних были потери, они ушли в лес.
По его словам, также оперативно-тактическая авиация группировки ударила по живой силе и огневым средствам противника. Кроме того, удалось вскрыть позицию ствольной артиллерии ВСУ, ее уничтожили с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет». Накануне Савчук рассказал, что «Центр» нанес удары по националистам на Краснолиманском направлении при помощи фугасных авиабомб.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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