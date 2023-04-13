Важное 13 апреля 2023, 10:57 Российские силы почти полностью блокировали группировку ВСУ на окраинах Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: российские бойцы блокировали ВСУ на окраинах Артемовска РИА «Новости»

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Группировка украинских войск почти полностью оказалась заблокирована на западных окраинах Артемовска. Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска», — сказал он.

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Артемовск имеет важное стратегическое значение, через него ВСУ обеспечивают свои группировки в Донбассе всем необходимым. Ожесточенные бои за город идут последние месяцы. Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о серьезных сражениях на западе населенного пункта.

Противник, чтобы остановить продвижение ЧВК «Вагнер», стал подрывать жилые многоэтажки. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявлял, что российские подразделения контролируют сейчас около 80% города. Речь идет в том числе о фабриках, заводах, административных центрах.