Спецоперация 22 июня 2023, 08:52 Российские силы отразили нападение ВСУ на Запорожском направлении Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ у Новоданиловки на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Восток» ВС России смогла отразить атаку украинских сил около Новоданиловки на Запорожском направлении, ВСУ в итоге отступили. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в комментарии РИА «Новости».

«В этом же районе (Новоданиловки — прим. ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — сказал Чехов.

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Российские военные ударили по опорному пункту украинцев севернее Белогорья. Также ВС России поразили бойцов ВСУ около Степного и Пятихаток, уничтожен и склад боеприпасов у Новоданиловки.

Огнем артиллерии удалось ликвидировать две самоходные гаубицы «Акация» в районе Степногорска, а также две буксируемые гаубицы в Червоной Кринице и Преображенке.

«Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки», — отметил начальник пресс-центра «Востока».

Кроме того, расчеты ЗРК «Стрела-10» и «Тор» сбили два аппарата «Валькирия», три БПЛА «Фурия», расчет ЗРК «Оса» сбил дрон «Лелека».