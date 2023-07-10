Спецоперация 10 июля 2023, 08:06 Российские силы отразили более 70 атак ВСУ за неделю на Луганском направлении Экс-офицер Марочко: ВС РФ отразили более 70 атак ВСУ за неделю на Луганском направлении РИА «Новости»

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Российские военные за прошлую неделю отразили свыше 70 атак Вооруженных сил Украины на Луганском направлении в зоне спецоперации. Они уничтожили более 2,6 тысячи украинских солдат, а также иностранных наемников. Об заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«В течение минувшей недели Вооруженные силы Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отразили порядка 72 атак противника. Ликвидировали более 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко.

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Он уточнил, что за прошедшие семь дней российские силы пресекли на Луганском участке фронта 16 украинских ДРГ, уничтожили 92 единицы техники. В частности, они подбили 46 разных артиллерийских систем, 54 различных боевых бронированных машин, сожгли 13 танков. Некоторую технику ВСУ поставили страны НАТО.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что подразделения Западной группировки войск помешали работе украинской диверсионно-разведывательной группы в районе поселка Новоселовское в ЛНР. ВС России на этом участке нанесли удары по позициям противника.