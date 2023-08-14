14 августа 2023, 08:30
Российские силы отразили атаки штурмовиков ВСУ на Сватовском направлении
Группировка «Центр» отразила две атаки ВСУ на Сватовском направлении
Артиллеристы группировки войск «Центр» смогли отразить две атаки украинских штурмовиков на Сватовском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Сватовском направление огнем артиллерии группировки войск „Центр“ отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — заявил Савчук.
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По его словам, ВСУ потеряли до 10 человек, а также лишились бронированной машины. Савчук также сообщил, что ЗРК «Стрела-10» сбил украинский беспилотник в районе населенного пункта Плащанка.
Передовые подразделения группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией ударили по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.
В этом случае Украина потеряла свыше 60 солдат, БМП, бронированную машину, два автомобиля пикап, а также 120-миллиметровый миномет.
Ранее российские бойцы нанесли точный групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, уничтожив его.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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