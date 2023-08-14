Спецоперация 14 августа 2023, 08:30 Российские силы отразили атаки штурмовиков ВСУ на Сватовском направлении Группировка «Центр» отразила две атаки ВСУ на Сватовском направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы группировки войск «Центр» смогли отразить две атаки украинских штурмовиков на Сватовском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Сватовском направление огнем артиллерии группировки войск „Центр“ отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — заявил Савчук.

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По его словам, ВСУ потеряли до 10 человек, а также лишились бронированной машины. Савчук также сообщил, что ЗРК «Стрела-10» сбил украинский беспилотник в районе населенного пункта Плащанка.

Передовые подразделения группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией ударили по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

В этом случае Украина потеряла свыше 60 солдат, БМП, бронированную машину, два автомобиля пикап, а также 120-миллиметровый миномет.

Ранее российские бойцы нанесли точный групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, уничтожив его.