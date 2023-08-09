Спецоперация 09 августа 2023, 15:55 Российские силы отразили 5 атак и уничтожили до 370 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС России отбили 5 атак и уничтожили до 370 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России отразили пять атак украинской армии и ликвидировали до 370 военнослужащих противника на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать в районах Миньковки, Красного, Авдеевки, а также севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Все атаки ВСУ отбили подразделения Южной группировки войск. Действия украинской армии пресекли с помощью ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

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«За сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля», — указали в Минобороны.

Российские военнослужащие также уничтожили две артиллерийских системы М777 производства США. Кроме того, ВС России поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20.

Ранее российские подразделения группировки войск «Восток» помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР. Атаку противника отразили с помощью артиллерии.