10 августа 2023, 13:38
Российские силы отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: бойцы Южной группировки войск отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск смогли отразить 17 атак украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ», — заявили в ведомстве.
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Российские силы столкнулись с противником около населенных пунктов Артемовск, Новомихайловка, Белогоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял за прошедшие 24 часа на этом направлении более 290 своих бойцов, часть из них погибла, часть — ранена.
Также противник лишился артиллерийской системы М777 американского производства, артиллерийских установок «Акация» и Krab. Также Вооруженные силы Украины не досчитались трех автомобилей, двух боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-20.
На переднем крае Купянского направления ВС России улучшили свои позиции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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