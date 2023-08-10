Спецоперация 10 августа 2023, 13:38 Российские силы отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны: бойцы Южной группировки войск отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск смогли отразить 17 атак украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ», — заявили в ведомстве.

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Российские силы столкнулись с противником около населенных пунктов Артемовск, Новомихайловка, Белогоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял за прошедшие 24 часа на этом направлении более 290 своих бойцов, часть из них погибла, часть — ранена.

Также противник лишился артиллерийской системы М777 американского производства, артиллерийских установок «Акация» и Krab. Также Вооруженные силы Украины не досчитались трех автомобилей, двух боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-20.

На переднем крае Купянского направления ВС России улучшили свои позиции.