Важное 18 января 2024, 16:14 Российские силы освободили населенный пункт Веселое в ДНР Минобороны: населенный пункт Веселое освобожден на Донецком направлении РИА «Новости»

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Южная группировка войск ВС России освободила населенный пункт Веселое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

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В результате ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России успешно поразили три американские артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

Всего с начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 567 самолетов ВСУ, 265 вертолетов, 10 870 беспилотников, 450 ЗРК, 14 676 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1202 боевых машин РСЗО, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 17 590 единиц специальной военной автомобильной техники.