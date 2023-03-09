Важное 09 марта 2023, 08:57 Российские силы освободили населенный пункт Дубово-Василевка Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: российские силы взяли под контроль Дубово-Василевку РИА «Новости»

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Войска России взяли под контроль населенный пункт Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Бои продолжились на его окраинах, рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщила в Telegram-канале его пресс-служба.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — объявил бизнесмен.

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Село Дубово-Василевка находится в девяти километрах от Артемовска. Российские войска, по словам Евгения Пригожина, взяли под контроль всю восточную часть города, за рекой Бахмутка. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие этого населенного пункта позволит продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины.

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Артемовск удерживают от 12 до 20 тысяч украинских военных. Боевые потери ВСУ, по подсчетам Минобороны России, в феврале увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сдача города откроет российским войскам путь для освобождения Славянска и Краматорска.