Спецоперация

28 февраля 2023, 10:39

Российские силы освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска — Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об освобождении одного из микрорайонов Артемовска

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Российские силы освободили микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что на Артемовском направлении есть успехи, российские бойцы освобождают поселок за поселком.

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«Поселок за поселком ребята берут и освобождают, и это действительно важно. И вот сейчас последнее из того, что они уже внутри населенного пункта, — это район Ступок освободили», — сказал Пушилин.

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По словам врио главы ДНР, в этой зоне бой ведется за каждый дом и взятие поселка — значительный успех для российских военных.

Накануне российские военные взяли под огневой контроль практически все дороги в Артемовск. Пушилин обратил внимание, что при этом ВСУ продолжают упорно перебрасывать резервы на Артемовское направление.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

Артемовск

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