23 апреля 2023, 14:13
Российские силы освободили еще два квартала в Артемовске
Минобороны: штурмовые отряды освободили два квартала на западе Артемовска
Российские военные освободили два квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, отряды штурмовиков прикрывали подразделения Воздушно-десантных войск. Они оказывали поддержку на северной и южной окраинах города.
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«В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — рассказали в министерстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в районах Григоровки и Калинина российские летчики и артиллеристы группировки «Юг» нанесли поражение резервам противника. Около населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой Народной Республики уничтожили склады боеприпасов украинских войск.
Всего за сутки на этом направлении было уничтожено до 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также техника противника, включая боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении ВС России трех кварталов на западе Артемовска.
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