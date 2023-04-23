Спецоперация 23 апреля 2023, 14:13 Российские силы освободили еще два квартала в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды освободили два квартала на западе Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные освободили два квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, отряды штурмовиков прикрывали подразделения Воздушно-десантных войск. Они оказывали поддержку на северной и южной окраинах города.

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«В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — рассказали в министерстве.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в районах Григоровки и Калинина российские летчики и артиллеристы группировки «Юг» нанесли поражение резервам противника. Около населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой Народной Республики уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

Всего за сутки на этом направлении было уничтожено до 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также техника противника, включая боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении ВС России трех кварталов на западе Артемовска.