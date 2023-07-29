Спецоперация 29 июля 2023, 23:29 Российские силы остановили и отбросили военных ВСУ везде, где они пытались наступать — Путин Президент Путин: украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ провалилось. Российские военные остановили и отбросили назад украинские войска везде, где они пытались идти в атаки. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

По словам российского лидера, сегодня таких активных боевых действий, как два дня назад, нет. При этом потери украинская армия несет очень большие — в основном из-за изменения тактики.

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«Это я не преувеличиваю. Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку. Но, конечно, везде противник остановлен, отброшен», — сказал Путин.

Он также прокомментировал мирный план стран Африки по урегулированию украинского конфликта. По его словам, некоторые пункты реализовать невозможно, например, прекращение огня, так как именно ВСУ сейчас активно атакуют и наступают. В таких условиях прекратить огонь невозможно.