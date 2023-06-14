Спецоперация 14 июня 2023, 12:34 Российские силы нашли базу ВСУ в ЛНР, на которой готовились к диверсии Росгвардия: в ЛНР нашли базу ВСУ, где шла подготовка к диверсиям Фото: пресс-служба Росгвардии

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Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике базу украинских военных, где те готовились к диверсиям. Об этом заявила пресс-служба Росгвардии в своем Telegram-канале.

«Спецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ с признаками массового производства самодельных взрывных устройств», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что подпольное производство находилось в одном из гаражных кооперативов. Несколько объектов оказались связаны подземными ходами, там были мины и боеприпасы.

«Найденные плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий», — добавили в Росгвардии.

Ведомство отметило, что среди находок были лозунги на польском языке и автомобильные регистрационные знаки из Европы. Все это говорит о том, что в ЛНР действовали иностранные наемники. Представители Росгвардии подчеркнули, что все опасные предметы уничтожены.