15 августа 2023, 15:33
Российские силы нанесли серьезный ущерб ВПК Украины при ночном ударе
Минобороны: ВС России нанесли серьезный ущерб ВПК Украины при ночном ударе
ВС России прошлой ночью ударили высокоточным оружием по ключевым украинским военным предприятиям. Им нанесли значительный ущерб. Об этом сообщило Минобороны.
Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — подчеркнули в военном ведомстве.
За сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение ВСУ в 172 районах. Министерство заявило, что в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики удалось поразить пункт управления системами радиоэлектронной борьбы, а также противовоздушной обороны противника.
Российские силы ликвидировали за последние 24 часа 25 украинских беспилотника. Это произошло в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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