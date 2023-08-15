Важное 15 августа 2023, 15:33 Российские силы нанесли серьезный ущерб ВПК Украины при ночном ударе Минобороны: ВС России нанесли серьезный ущерб ВПК Украины при ночном ударе РИА «Новости»

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ВС России прошлой ночью ударили высокоточным оружием по ключевым украинским военным предприятиям. Им нанесли значительный ущерб. Об этом сообщило Минобороны.

Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — подчеркнули в военном ведомстве.

За сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение ВСУ в 172 районах. Министерство заявило, что в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики удалось поразить пункт управления системами радиоэлектронной борьбы, а также противовоздушной обороны противника.

Российские силы ликвидировали за последние 24 часа 25 украинских беспилотника. Это произошло в ЛНР, ДНР и Запорожской области.