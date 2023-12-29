Спецоперация 29 декабря 2023, 12:38 Российские силы нанесли массированный удар по украинским объектам ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине 29 декабря РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам. Взрывы 29 декабря прогремели в Киеве, Харькове, пригороде Днепропетровска, Хмельницкой, Сумской и других областях.

В Харькове прозвучали уже три волны взрывов. Повреждения после взрывов зафиксировали во Львовской, Запорожской и Киевской областях. Работала система противовоздушной обороны.

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Во Львовской области также звучали новые взрывы. До этого во Львове произошел пожар на объекте инфраструктуры.

О взрывах в Хмельницкой области сообщил украинский канал «Общественное».

Около 09:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным на 12:30, сирены звучали только в подконтрольной Украине части ДНР.

Целями ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.