29 декабря 2023, 12:38
Российские силы нанесли массированный удар по украинским объектам
ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине 29 декабря
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским объектам. Взрывы 29 декабря прогремели в Киеве, Харькове, пригороде Днепропетровска, Хмельницкой, Сумской и других областях.
В Харькове прозвучали уже три волны взрывов. Повреждения после взрывов зафиксировали во Львовской, Запорожской и Киевской областях. Работала система противовоздушной обороны.
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Во Львовской области также звучали новые взрывы. До этого во Львове произошел пожар на объекте инфраструктуры.
О взрывах в Хмельницкой области сообщил украинский канал «Общественное».
Около 09:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным на 12:30, сирены звучали только в подконтрольной Украине части ДНР.
Целями ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
Пожары
Взрывы
Киев
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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