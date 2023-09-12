Спецоперация 12 сентября 2023, 07:32 Российские силы нанесли 24 удара по ВСУ на Купянском направлении Авиация группировки «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Вертолеты и штурмовики группировки «Запад» нанесли 24 удара по живой силе и технике Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация <…> нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике», — сообщил Зыбинский.

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Под огонь российских подразделений попала 14-я отдельная механизированная бригада, а также подразделение теробороны противника около Синьковки, Берестового и Ивановки.

Глава пресс-центра уточнил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке артиллерии смогли отразить две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной украинской бригады в направлении Берестового.

Во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия также ликвидировала САУ 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА самолетного типа «Валькирия» в районе Площанки.

Общие потери ВСУ составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщала, что Вооруженные силы Украины признали успехи российской армии на фоне своего контрнаступления в районе Купянска.