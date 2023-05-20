Спецоперация 20 мая 2023, 07:25 Российские силы ликвидировали разведчиков ВСУ в районе Новоселовки Группировка «Восток» уничтожила в районе Новоселовки диверсантов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали украинских диверсантов, пытавшихся вести разведку в районе Новоселовки на Южнодонецком направлении. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.

По его словам, разведгруппа состояла из военнослужащих передовых украинских подразделений. Российские артиллеристы из установки «Акация» уничтожили живую силу и технику противника. Кроме того, воздушная разведка ВС РФ обнаружила скопление частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Доброволье.

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«Огнем реактивной артиллерии уничтожены три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевая разведывательная и дозорная машина и живая сила противника», — рассказал военный.

ВСУ перебрасывают резервы в Артемовск и Часов Яр. Для транспортировки используют санитарные автомобили, на которых эвакуируют раненых. Резервы должны восполнить потери, которые украинские войска понесли в этом районе.