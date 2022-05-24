Российские силовики раскрыли шпионскую сеть украинских спецслужб в Telegram

Украинские спецслужбы использовали закрытые чаты в Telegram для создания шпионской сети и наводки ударов. Деятельность таких онлайн-групп раскрыли российские силовики.

«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций „украинского патриота“, попадали на заметку спецслужб», — привело РИА «Новости» слова представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что попавшим в список пользователям присылали в личный чат сообщение с предложением сотрудничать. В итоге украинские спецслужбы создали целую шпионскую сеть. Пользователи вступали в Telegram-группу, в которой собирались данные о местах дислокации российских военных. Один из ее участников рассказал, что 12 раз передавал информацию о местонахождении российских войск.

«В этой Telegram-группе куратор с СБУ или ВСУ иногда сбрасывал [сообщения], что ваша информация нашла подтверждение и что в результате нанесения ракетно-бомбовых ударов было уничтожено — в частности, помню, было сообщение — „300 колорадов и сепаратистов“ в селении Давыдов Брод», — заявил мужчина.

Он уточнил, что все участники группы занимались сбором разведданных, по которым украинские военные наносили артиллерийские и ракетные удары.