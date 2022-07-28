В Херсоне российские силовики задержали группировку украинских агентов, обеспечивающих корректировку огня по военным ВС РФ в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник одной из силовых структур.

Одного из наводчиков задержали при попытке снять на видео российский военный объект. Им оказался гражданин Украины Андрей Т., работник консервного завода. Он занимался корректировкой ударов ВСУ по пунктам дислокации военных ВС РФ, сообщил собеседник агентства.

«Я увидел, что стоит военная техника, БТР, „Камаз“, и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село», — сообщил задержанный.

По словам источника, передача информации происходила через Telegram-канал. Организатором группы оказалась женщина с позывным Люба — бывшая военнослужащая ВСУ Валерия М. Люба ввела в группу еще одного участника, представив его как Дмитрия. По ее словам, он мог оказать необходимую помощь на месте. За предоставленную информацию Андрей Т. получал вознаграждение в разных суммах.